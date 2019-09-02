Из-за торговой войны США с Китаем мир ждет нефть за 50-60 долларов
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему не стоит ждать роста цен на нефть.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия готова к падению цен на нефть до 40 долларов за баррель. В интервью ТАСС министр уточнил, что оптимальная для российской экономики цена на нефть составляет 60 долларов за баррель, но и при падении цен до 40 долларов Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок с точки зрения платежного баланса и бюджета.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, почему высоких цен на нефть ожидать не стоит.
«Сложно сказать, какие конкретно будут цены до конца года, никто этого конкретно сказать не может, но те факторы, которые влияют на цену, пока таковы, что высокой цены действительно ожидать не стоит. Сейчас основной мегатренд, который влияет на цены на нефть, это торговые войны Соединенных Штатов и Китая. Перспектив договориться у них крайне мало, и трейдеры воспринимают любые новости о том, что они не договорились, как свидетельство того, что торговля будет уменьшаться, экономика не будет развиваться теми темпами, которые были, если бы этой войны торговой не было. Соответственно, меньше экономика, меньше потребление энергоресурсов, и трейдеры начинают сразу распродавать фьючерсы сырья, от этого цена падает», — пояснил эксперт.
По словам Игоря Юшкова, учитывая эти факторы, стоит ожидать, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель.
«Если мы в этом коридоре закончим год, то это уже будет довольно хорошо, потому что перспектив договориться Китаю и Соединенным Штатам очень-очень мало. Поэтому надо готовиться к тому, что у нас бюджет будет бездефицитным, но при этом и больших поступлений в резервные фонды от нефтегазовых сверхдоходов, скорее всего, у нас тоже не будет. Поэтому плотный бюджет, скорее, будет в России в ближайшие годы», — спрогнозировал собеседник НСН.
Ранее Министерство экономического развития России опубликовало прогноз курса доллара до 2024 года. Ожидается, что к концу 2019 года доллар опустится до 65,8 рубля с нынешнего в 66,62 рубля.
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