Из-за торговой войны США с Китаем мир ждет нефть за 50-60 долларов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия готова к падению цен на нефть до 40 долларов за баррель. В интервью ТАСС министр уточнил, что оптимальная для российской экономики цена на нефть составляет 60 долларов за баррель, но и при падении цен до 40 долларов Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок с точки зрения платежного баланса и бюджета.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, почему высоких цен на нефть ожидать не стоит.

«Сложно сказать, какие конкретно будут цены до конца года, никто этого конкретно сказать не может, но те факторы, которые влияют на цену, пока таковы, что высокой цены действительно ожидать не стоит. Сейчас основной мегатренд, который влияет на цены на нефть, это торговые войны Соединенных Штатов и Китая. Перспектив договориться у них крайне мало, и трейдеры воспринимают любые новости о том, что они не договорились, как свидетельство того, что торговля будет уменьшаться, экономика не будет развиваться теми темпами, которые были, если бы этой войны торговой не было. Соответственно, меньше экономика, меньше потребление энергоресурсов, и трейдеры начинают сразу распродавать фьючерсы сырья, от этого цена падает», — пояснил эксперт.