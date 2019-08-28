К концу 2019 года доллар, по мнению ведомства, опустится до 65 рублей 80 копеек, а в 2024 году один доллар будет оцениваться в 67 рублей 60 копеек – по оптимистичному прогнозу. В консервативном варианте – 70 рублей 50 копеек к 2024 году. Выше отметки в 70 рублей по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь, когда мировые цены на нефть будут стабильно ниже на $10–15 за баррель, чем в базовом сценарии, составив от $42,5 в 2020 году до $45,9 в 2024 году. Тогда к концу 2023 года доллар будет стоить 70,1 рублей, а еще через год — 70,5.

Уровень в 70 рублей за доллар США может быть преодолен уже этой осенью, - предупреждал в эфире НСН экономист Василий Колташов. Более того, по его словам, и 70 рублей за доллар – не предел. Слабый рубль – это надолго, - убежден г-н Колташов. И он в подобных ожиданиях не одинок: когда все с удовольствием потешались над прогнозом серьезного падения рубля во второй половине этого года, который дал главный экономист крупнейшего банка Польши Ярослав Косатый, политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН напомнил, что «этот самый Косатый точнее всех предсказал рост рубля в начале 2019 года».

То, что динамика курса рубля будет скорее в минус, чем в плюс, мне кажется достаточно очевидным. Вопрос только в том, 65 рублей или 69», - отметил Дмитрий Орешкин

Первопричины, которые запустили на мировых биржах «качели», благодаря которым рубль может оказаться в зоне турбулентности, в эфире НСН называл экономист Денис Ракша:

«Это – решение Федеральной резервной системы США о снижении ставки, которое запустило в паре с решением о санкциях против китайского экспорта, которые США ввели в первых числах августа, два этих события, они запустили такие «качели». Одно из них давит на доллар вверх, другое давит на доллар вниз, и вслед за долларом на этих «качелях» качаются все сырьевые товары, все другие валюты, в том числе связанные с сырьевыми товарами».

Этот «эффект качелей», по мнению собеседника НСН, может продлиться от года до двух.

