Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Министерство экономического развития России опубликовало прогноз курса доллара до 2024 года. Ожидается, что к концу 2019 года доллар опустится до 65,8 рубля с ныне действующего – 66,4 рубля за доллар, сообщает «Интерфакс».
В 2024 году один доллар будет оцениваться в 67,6 рубля. В консервативном варианте прогноза доллар на конец 2024 года составит 70,5 рублей, среднегодовой – 67,4 рубля.
По прогнозу Минэкономразвития РФ в 2020 – 65,6 рубля, 2021 году – 66,2 рубля, на конец 2022 года – 66,6 рубля, 2023 года – 67 рублей.
26 августа НСН писала о небольшом снижении рубля относительно доллара и укреплении к евро.
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