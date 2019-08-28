Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

В 2024 году один доллар будет оцениваться в 67,6 рубля. В консервативном варианте прогноза доллар на конец 2024 года составит 70,5 рублей, среднегодовой – 67,4 рубля.

По прогнозу Минэкономразвития РФ в 2020 – 65,6 рубля, 2021 году – 66,2 рубля, на конец 2022 года – 66,6 рубля, 2023 года – 67 рублей.

26 августа НСН писала о небольшом снижении рубля относительно доллара и укреплении к евро.



