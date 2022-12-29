«Исторический максимум»: Россия и Европа переживают последствия рекордных цен на электричество
В России растет цена для коммерческих потребителей, тарифы для граждан регулируются. Евросоюз потерял уже триллион долларов из-за отказа от российского газа, население опасается зимнего коллапса.
В России рекордно выросла цена электричества для коммерческих потребителей. Биржевые цены в европейской части страны и на Урале показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. Отмечается, что для населения тарифы искусственно снижаются, так как эта отрасль регулируется государством.
Эксперты объяснили такое резкое подорожание скачком из-за вывода нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ.
При этом регуляторы уверяют, что ситуация стабилизируется и цены начинают снижаться.
В ФАС заявили, что анализируют причины роста цен, служба уже направила запросы в «Совет рынка» (регулятор энергорынков). По результатам модельных расчетов «Совета рынка» выяснилось, что на рост цен повлияли снижение выработки ГЭС и увеличение предложения ТЭС, сообщает «Коммерсант».
Между тем, напряженная ситуация с электричеством этой зимой прогнозируется в ряде европейских стран. Вероятность отключений света очень высока в некоторых частях Евросоюза, в Австрии интенсивно готовятся к такому развитию событий. Об этом заявила министр обороны республики Клаудия Таннер.
«Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, придет ли он, а в том, когда он придет», - заявил она.
А жители Германии готовятся к большому росту тарифов на газ и электричество в 2023 году.
Так, домохозяйство, потребляющее 20 тысяч киловатт-часов в год, в следующем году вынуждено будет заплатить 2 тысячи 756 евро за год. Это на 1 тысячу 457 евро или 112% больше, чем в текущем году.
Платить больше придется и за электричество. В январе потребители выложат на 44% больше, чем осенью. При этом вмешательство властей Германии поможет сдержать цены на электроэнергию только на 5%.
При этом отказ от газа из России обошелся европейскому союзу уже в 1 трлн долларов, сообщает Bloomberg.
Согласно подсчетам агентства, эта цифра вытекает из-за увеличенной цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. Bloomberg считает, что это только начало самого масштабного энергокризиса за последние десятилетия.
Как считают аналитики, ситуация с поставками газа будет оставаться в Евросоюзе напряженной в лучшем случае до 2026 года. К этому времени Катар и США смогут нарастить добычу углеводородов. Если цены на природный газ ЕС увеличатся до 210 евро за мегаватт-час, то вместо рецессии Евросоюз ждет резкий экономический спад.
В ноябре Большой адронный коллайдер (БАК) выключили на две недели раньше срока из-за глобального кризиса энергоснабжения и возможной нехватки электричества. Об этом объявила Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
В России Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение цен на газ с 1 декабря на 8,5%. Тарифы ЖКХ были проиндексированы второй раз за год, следующая индексация будет в июле 2024 года.
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с НСН объяснил, что это было необходимо, так как способствует индексации зарплат сотрудникам внутри отрасли и подготовке к зиме, однако после запуска программы модернизации сферы ЖКХ тарифы могут снизиться или стать фиксированными.
Он отметил, что если бы повышение тарифов ЖКХ решили отложить, то в отрасль нужно было бы вложить сотни миллиардов рублей, так как в стране крайне высокая инфляция.
«Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Инфляция в том году высокая, больше 10%. Скорее всего, будет 12-13%. А это значит, что трубы подорожали, расходы компаний на поставку энергии, тепла и воды тоже подорожали. Правительство определило цифру в 9% как достаточную для того, чтобы отрасль могла бесперебойно пройти зиму», - объяснил он.
При этом общественный совет при Минстрое предложил повышать тарифы на коммунальные услуги в России с учетом платежеспособности граждан. Это предложение поддержала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она отметила, что ресурсы в отрасли тратятся крайне неэффективно – они у предприятий большие, а тарифы для населения регулярно повышаются.
«Часто мы переплачиваем за объемы, которые нам не нужны. Перетопы в квартирах, особенно в московских, когда мы открываем форточки и топим воздух - это просто норма жизни. Никто не следит за температурными графиками. По счастью, резервы у нас очень большие, ими никто не занимается, потому что от этих работ никак не зависит финансовое состояние предприятий», - добавила парламентарий.
Ранее стало известно, что 702 объекта критической инфраструктуры были повреждены на Украине с момента начала российской спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране без электричества оставались около 9 млн человек. Однако количество и продолжительность отключений сокращается.
Сегодня жители Киева предлагают властям города останавливать работу столичного метро не в пиковое время и раздавать потребителям сэкономленную электроэнергию.
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