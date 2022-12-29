«Исторический максимум»: Россия и Европа переживают последствия рекордных цен на электричество

В России рекордно выросла цена электричества для коммерческих потребителей. Биржевые цены в европейской части страны и на Урале показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. Отмечается, что для населения тарифы искусственно снижаются, так как эта отрасль регулируется государством.



Эксперты объяснили такое резкое подорожание скачком из-за вывода нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ.

При этом регуляторы уверяют, что ситуация стабилизируется и цены начинают снижаться.

В ФАС заявили, что анализируют причины роста цен, служба уже направила запросы в «Совет рынка» (регулятор энергорынков). По результатам модельных расчетов «Совета рынка» выяснилось, что на рост цен повлияли снижение выработки ГЭС и увеличение предложения ТЭС, сообщает «Коммерсант».

Между тем, напряженная ситуация с электричеством этой зимой прогнозируется в ряде европейских стран. Вероятность отключений света очень высока в некоторых частях Евросоюза, в Австрии интенсивно готовятся к такому развитию событий. Об этом заявила министр обороны республики Клаудия Таннер.