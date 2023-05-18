Источник: ЕС не обсуждает ограничения против атомного сектора России
Евросоюз не обсуждает ограничения против российского атомного сектора в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, ЕС снижает зависимость от энергетики РФ, в том числе атомной.
«Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей», — отметил источник.
Отмечается, что государства Евросоюза предпринимают усилия «для достижения большей независимости».
Ранее СМИ сообщили, что европейские страны поддержали ужесточение энергетических санкций в отношении Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru