Источник: ЕС не обсуждает ограничения против атомного сектора России

Евросоюз не обсуждает ограничения против российского атомного сектора в рамках очередного пакета санкций в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По его словам, ЕС снижает зависимость от энергетики РФ, в том числе атомной.

«Но этот вопрос не присутствует в 11-м пакете санкций, так как мы считаем, что есть другие возможности достичь целей», — отметил источник.

Отмечается, что государства Евросоюза предпринимают усилия «для достижения большей независимости».

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны поддержали ужесточение энергетических санкций в отношении Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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