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Глава Минтруда заявил о высоком уровне безработных среди молодежи
10 марта 202111:57
Редакция НСН
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в России высокая безработица среди молодёжи - более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет. Об этом министр заявил в ходе заседания комитета Госдумы.