Глава Минтруда заявил о высоком уровне безработных среди молодежи

При этом число безработных снижается, заявил Котяков. По его данным, на данный момент их официально зарегистрировано 2,1 миллиона, передает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта обеспечить разработку и реализацию мер помощи в трудоустройстве безработных россиян.

