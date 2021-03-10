Глава Минтруда заявил о высоком уровне безработных среди молодежи

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в России высокая безработица среди молодёжи - более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет. Об этом министр заявил в ходе заседания комитета Госдумы.

Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России

При этом число безработных снижается, заявил Котяков. По его данным, на данный момент их официально зарегистрировано 2,1 миллиона, передает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта обеспечить разработку и реализацию мер помощи в трудоустройстве безработных россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МинтрудБезработица
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