Исследование показало, что россияне стали реже покупать красную икру
Продажи красной икры в торговых точках России за последний год упали в натуральном выражении на 20%, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании GfK.
Оценивались как продажи натуральной красной икры, так и ее имитации — более дешевой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей. За последний год россияне покупали упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее.
Снижение показателей также зарегистрировала исследовательская компания Ipsos. По ее данным, во втором квартале текущего года доля граждан, которые потребляли красную икру, составила 18,5% против 20,4% годом ранее.
Как сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, спрос на деликатес упал «в килограммах в два раза» по сравнению с 2019 годом и первой половиной 2020 года.
По его словам, в среднем россиянине потребляют около 100 г икры в год на человека, чаще всего ее покупают жители Москвы и Петербурга, в других регионах потребление падает.
Напомним, в июле цена за килограмм красной икры на рынке во Владивостоке выросла до девяти тысяч рублей. Продукт исчез из части крупных торговых центров города.
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