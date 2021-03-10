Икра для Instagram: эксперт рассказала о бюджетной альтернативе черной икре
Икра щуки может стать доступной и полезной заменой черной икре, считает руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.
«Есть щучья икра белого цвета и есть подкрашенная черная. Ее мы в шутку называем икрой для «Инстаграма», потому что ее хорошо покупают под мероприятия, выкладывают горками, а стоит она примерно в 10 раз дешевле настоящей черной икры», — рассказала Кирова в беседе с «Радио 1».
Эксперт отметила, что щучья икра вкусна и полезна, кроме того, это традиционный продукт для Масленицы. Кирова рассказала, что такую икру едят со сметаной и луком.
Также заменить не только черную, но и красную икру может икра сельди. Однако эксперт отметила, что мелкая икра сельди нравится не всем из-за яркого рыбного вкуса.
Кирова также рассказала, что к блинам подойдет икра многих других рыб, представленная на рынке, однако ее стоимость сопоставима с ценой качественной красной икры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Украина представит новый план по Донбассу до конца марта
- Роскомнадзор объяснил проблему с доступом к интернет-ресурсам в РФ
- Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника»
- Глава Роспотребнадзора заявила о сохранении масочного режима в РФ
- Стало известно о начале боев в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru