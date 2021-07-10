Цены на красную икру критически выросли во Владивостоке
Цена за килограмм красной икры на рынке во Владивостоке выросла до девяти тысяч рублей. Продукт исчез из части крупных торговых центров города, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, для многих жителей дефицит красной икры оказался полной неожиданностью. Жители Владивостока перед Днем рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля, смогли приобрести только имитированную красную икру.
Напомним, по данным Росстата, стоимость 1 килограмма лососевой икры в апреле текущего года в рознице оказалась на 30% выше аналогичного периода прошлого года и составила 4,7 тыс. рублей. Таким образом, установлен ценовой рекорд на продукт с 2011 года, сообщает РБК.
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