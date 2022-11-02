СМИ: Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европу при введении потолка цен
Власти Катара пригрозили приостановить поставки газа в Европу, сообщил Bloomberg-TV министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.
По его словам, это произойдет при введении потолка цен на российские энергоносители. «Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — отметил глава ведомства.
Как подчеркнул Аль-Кааби, Катар пообещал поставлять газ в Европу в течение определенного времени, однако имеет право делать со своими объемами все, что захочет, в том числе — отклониться от сделки.
Официальные лица в Белом доме заявляют, что не планируют устанавливать уровень потолка цен на российскую нефть до подведения итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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