СМИ: Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европу при введении потолка цен

По его словам, это произойдет при введении потолка цен на российские энергоносители. «Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — отметил глава ведомства.

Как подчеркнул Аль-Кааби, Катар пообещал поставлять газ в Европу в течение определенного времени, однако имеет право делать со своими объемами все, что захочет, в том числе — отклониться от сделки.

Официальные лица в Белом доме заявляют, что не планируют устанавливать уровень потолка цен на российскую нефть до подведения итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

