Антонов предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы
Механизм ценовых ограничений, который США и союзники намерены опробовать на нефти из России, может быть распространен и на другие интересующие Запад товары, в том числе газ и металлы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью National Interest.
«Рецепт сохранения лица, разработанный министерством финансов США, так называемый "ценовой потолок" на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта. В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать "черное золото" в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет», — подчеркнул дипломат.
Как напомнил Антонов, Россия остановит поставки сырья странам, которые начнут применять ограничительный механизм, пытаясь искусственно сдержать цены, пишет RT.
Кроме того, посол подчеркнул, что вводимые на фоне конфликта на Украине антироссийские санкции все болезненнее сказываются на государствах, которые их применяют. Ограничения разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления и тормозят рост экономики вплоть до скатывания в рецессию.
Между тем СМИ сообщили, что страны G7 и Австралия договорились установить фиксированную цену на нефть из России. Планируется, что мера будет введена после установления потолка цен на энергоресурс, пишет Ura.ru.
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