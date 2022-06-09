«Ищут караванные пути»: В России допустили замену товаров из США продукцией Малайзии

Требуется большое количество времени, чтобы бизнес адаптировался и наладил цепочки поставок, отметила в эфире НСН Галина Баландина. 

Российский бизнес ищет варианты замены продукции из США, рассматриваются поставщики из ОАЭ, стран Азии, Африки и Латинской Америки, рассказала глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне РБК сообщил, что поставки товаров из США в Россию в апреле обновили рекордный минимум - $89 млн. Так, практически обнулились отгрузки легковых автомобилей, лодок и сельскохозяйственных машин.

«Заменять поставки из США будут не другие страны, а бизнес. Но еще слишком мало времени прошло, чтобы сказать, что мы открыли караванные пути товаров из США через другие страны. Сейчас компании ищут варианты, где эти товары можно купить. Может быть, в Латинской Америке, в Африке, Центральной или Юго-Восточной Азии, может быть в арабских странах. Требуется большое количество времени, чтобы наладить цепочки поставок. Это огромная работа: нужно убедиться в надежности партнера, провести финансовые расчеты по сделкам и прочее», - сказала Баландина.

По ее словам, российский бизнес может рассмотреть продукцию из Малайзии, так как у страны хорошо развита портовая инфраструктура. Однако, отметила Баландина, это направление никогда не вызывало большого спроса.

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«Можно указать и на некоторые традиционные страны – это ОАЭ и Турция. Также в Юго-Восточной Азии есть Сингапур со своим финансовым центром. Кроме того, Малайзия, там развита портовая инфраструктура. Но широкого спроса у российского бизнеса это направление не вызывало», - отметила Баландина.

Эксперт также подчеркнула, что бизнесу необходимо немало времени, чтобы адаптироваться и найти другие возможности поставлять товары из США в Россию.

«Есть еще и поведение самих компаний, которые считают неправильным продолжать торговлю с Россией в нынешних условиях. Это внешние причины затруднения поставок из США: что-то нельзя купить вообще, что-то купить затруднительно. Есть еще одно обстоятельство – это разрушение транспортных и логистических цепочек. У нас нет прямого авиасообщения с США, оно закрыто. Это и отказ операторов морских перевозок доставлять грузы в Россию. Нужно какое-то время, чтобы бизнес адаптировался и нашел какие-то другие возможности поставлять товары из США в Россию», - добавила Баландина.

США в рамках санкций запретили поставлять в Россию товары роскоши, самолеты, а также широкий спектр авиационной продукции. Кроме того, Минторг США принимал несколько раундов ограничений в отношении экспорта в Россию товаров и технологий двойного назначения.

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ФОТО: pixabay.com
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