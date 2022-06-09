«Ищут караванные пути»: В России допустили замену товаров из США продукцией Малайзии

Накануне РБК сообщил, что поставки товаров из США в Россию в апреле обновили рекордный минимум - $89 млн. Так, практически обнулились отгрузки легковых автомобилей, лодок и сельскохозяйственных машин.

«Заменять поставки из США будут не другие страны, а бизнес. Но еще слишком мало времени прошло, чтобы сказать, что мы открыли караванные пути товаров из США через другие страны. Сейчас компании ищут варианты, где эти товары можно купить. Может быть, в Латинской Америке, в Африке, Центральной или Юго-Восточной Азии, может быть в арабских странах. Требуется большое количество времени, чтобы наладить цепочки поставок. Это огромная работа: нужно убедиться в надежности партнера, провести финансовые расчеты по сделкам и прочее», - сказала Баландина.

По ее словам, российский бизнес может рассмотреть продукцию из Малайзии, так как у страны хорошо развита портовая инфраструктура. Однако, отметила Баландина, это направление никогда не вызывало большого спроса.