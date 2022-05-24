Колташов: Снижение импорта – ценный подарок
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива
Предупреждение о вероятной нехватке стеклотары появилось после того, как представители пивной индустрии Германии сообщили, что страна этим летом может столкнуться с дефицитом стеклянной тары.
Василий Колташов: «Великобритания дала сегодня странный пример дефицита в новых условиях, в которых находится вообще Европа и западный мир. В стране из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива. Британцы с удивлением обнаруживают, насколько уязвима, оказывается, британская экономика, насколько она хрупка и сколько мало возможностей для того, чтобы изменить эту ситуацию. Дороговизна наступает, а вместе с дороговизной периодически оказываются в дефиците те или иные товары», - сказал экономист.
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до конца года
Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. ЦБ РФ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже к концу апреля ставка была снижена до 14% годовых. Банк России также заявил, что видит пространство для снижения ставки в текущем году.
Василий Колташов: «Слишком высокая ставка обычно приводит к панической реакции рынка. Это и произошло. Это снижение ставки, по всей видимости, должно быть продолжено весьма активно», - предложил собеседник.
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года
Импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине логистических трудностей, вызванных действиями недружественных государств.
Василий Колташов: «По сути, европейские и американские компании освободили свои позиции на российском рынке, предоставив конкурентам эти позиции занять. То, что мы наблюдаем виде снижения импорта, и то, что некоторые аналитики оценивают как катастрофу, на самом деле является большой возможностью для российских и евразийских предприятий заместить то, что некогда поступало из экономик коллективного Запада. Это редкий и ценный подарок. И то, что сейчас этот подарок выглядит как некоторые трудности, как снижение импорта, нужно рассматривать трезво и спокойно, потому что через некоторое время будет активное замещение этого импорта»,- резюмировал он.
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