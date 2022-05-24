Колташов: Снижение импорта – ценный подарок

Василий Колташов: «По сути, европейские и американские компании освободили свои позиции на российском рынке, предоставив конкурентам эти позиции занять. То, что мы наблюдаем виде снижения импорта, и то, что некоторые аналитики оценивают как катастрофу, на самом деле является большой возможностью для российских и евразийских предприятий заместить то, что некогда поступало из экономик коллективного Запада. Это редкий и ценный подарок. И то, что сейчас этот подарок выглядит как некоторые трудности, как снижение импорта, нужно рассматривать трезво и спокойно, потому что через некоторое время будет активное замещение этого импорта»,- резюмировал он.

