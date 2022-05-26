Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для РФ
26 мая 202219:18
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик предложил термин заменить на «технологический суверенитет».
Ранее Медведев заявил, что бюрократия и административный гнёт губительны для современной России.
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26 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru