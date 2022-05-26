Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для РФ

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Медведев призвал избавиться от бюрократии и административного гнёта в России

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Ранее Медведев заявил , что бюрократия и административный гнёт губительны для современной России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России. Об этом сообщает РИА Новости.

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