Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Политик предложил термин заменить на «технологический суверенитет».

Ранее Медведев заявил, что бюрократия и административный гнёт губительны для современной России.

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ФОТО: РИА Новости
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