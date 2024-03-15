Иран впервые отправит куриные яйца в Россию
Иран впервые экспортирует в Россию партию куриных яиц. Об этом сообщил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани. По его словам, первая партия товара прибудет в России в ближайшие 20 дней.
Он добавил, что объем экспорта куриных яиц сейчас вернулся в прежние цифры. Кроме того в феврале-марте этот показатель существенно растет к аналогичному периоду 2023 года, передает иранское информагентство Eqtesad News.
Куриные яйца в России за прошлый год заметно подорожали. В конце февраля сообщалось, что в России возбуждено десять дел за нарушение антимонопольного законодательства против компаний, производящих яичную продукцию, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шакольский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru