Иран впервые отправит куриные яйца в Россию

Иран впервые экспортирует в Россию партию куриных яиц. Об этом сообщил глава союза птицеводов исламской республики Хамид Реза Кашани. По его словам, первая партия товара прибудет в России в ближайшие 20 дней.

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Он добавил, что объем экспорта куриных яиц сейчас вернулся в прежние цифры. Кроме того в феврале-марте этот показатель существенно растет к аналогичному периоду 2023 года, передает иранское информагентство Eqtesad News.

Куриные яйца в России за прошлый год заметно подорожали. В конце февраля сообщалось, что в России возбуждено десять дел за нарушение антимонопольного законодательства против компаний, производящих яичную продукцию, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шакольский.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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