ФАС: 10 антимонопольных дел возбуждено против производителей яиц в России

По его словам, сотрудниками ведомства были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте.

«При этом часть дел были возбуждены по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий», - отметил глава ФАС.

Ранее в ФАС заявили, что торговые сети ограничили наценку на куриные яйца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

