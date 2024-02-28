ФАС: 10 антимонопольных дел возбуждено против производителей яиц в России
В России возбуждено 10 дел за нарушение антимонопольного законодательства против компаний, производящих яичную продукцию, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шакольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает «Интерфакс».
По его словам, сотрудниками ведомства были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте.
«При этом часть дел были возбуждены по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий», - отметил глава ФАС.
Ранее в ФАС заявили, что торговые сети ограничили наценку на куриные яйца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru