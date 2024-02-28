ФАС: 10 антимонопольных дел возбуждено против производителей яиц в России

В России возбуждено 10 дел за нарушение антимонопольного законодательства против компаний, производящих яичную продукцию, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шакольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, сотрудниками ведомства были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте.

«При этом часть дел были возбуждены по признакам заключения антиконкурентных соглашений и осуществления согласованных действий», - отметил глава ФАС.

Ранее в ФАС заявили, что торговые сети ограничили наценку на куриные яйца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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