Экономист Беляев: Продовольственная инфляция в 2024 году составит 10%

«В этом году инфляция меньше 7-8% не будет, при этом продовольственная будет меньше, чем в прошлом году. В 2023 году продовольственная инфляция доходила до 17-18%. В этот раз она будет больше 10%, это можно сказать с полной уверенностью», - отметил он.

Экономист также призвал смотреть на цены с учетом значительного прошлогоднего повышения.

«По данным Росстата, за последнюю неделю темп роста цен был нулевым. Но это тоже надо смотреть в разрезе. Да, темп роста инфляции замедлился, но только темп, говорить о дефляционных моментах не приходится. Например, цены на куриное мясо и яйца снизились на 2-3%, но это с учетом того, что в прошлом году они выросли почти на 50-60%», - объяснил собеседник НСН.

ЦБ считает, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики ограничит рост спроса. Регулятор прогнозирует, что к концу текущего года инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, передает «Радиоточка НСН».



