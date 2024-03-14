Экономист Беляев: Продовольственная инфляция в 2024 году составит 10%
Михаил Беляев заявил НСН, что в целом инфляция не опустится ниже 7-8%, хоть и сейчас фиксируется некая стабилизация.
В 2024 году инфляция в России не опустится ниже 7-8%, а продовольственная дойдет до 10%, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью НСН.
Максимальные показатели годовой инфляции в России могут проявиться во втором квартале 2024 года, заявил ранее замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%. В феврале 2024 года рост ускорился до 7,69% год к году, это максимальный показатель за последний год.
«В этом году инфляция меньше 7-8% не будет, при этом продовольственная будет меньше, чем в прошлом году. В 2023 году продовольственная инфляция доходила до 17-18%. В этот раз она будет больше 10%, это можно сказать с полной уверенностью», - отметил он.
Экономист также призвал смотреть на цены с учетом значительного прошлогоднего повышения.
«По данным Росстата, за последнюю неделю темп роста цен был нулевым. Но это тоже надо смотреть в разрезе. Да, темп роста инфляции замедлился, но только темп, говорить о дефляционных моментах не приходится. Например, цены на куриное мясо и яйца снизились на 2-3%, но это с учетом того, что в прошлом году они выросли почти на 50-60%», - объяснил собеседник НСН.
ЦБ считает, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики ограничит рост спроса. Регулятор прогнозирует, что к концу текущего года инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, передает «Радиоточка НСН».
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