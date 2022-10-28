«Инвесторы убегают»: В Госдуме оценили возможную реприватизацию госкомпаний

Собеседник НСН считает, что ВВП от подобной реприватизации не увеличится, но государство может поучаствовать в процессе.

«Некоторые предприниматели сегодня не могут содержать заводы, потому что затачивались на экспорт, не создавали, как и государство, производство под выпускаемую продукцию. Государство сейчас может забрать эти предприятия, обеспечив их новыми заказами за счет внутреннего спроса, сохранить рабочие места. Собственники не будут цепляться, может даже с меньшим неудовольствием или с удовольствием расстанется с предприятием. Иначе он его закроет, а на государство свалится проблема обеспечения рабочих», - отметил Калашников.

Революционных настроений среди бизнесменов, по словам парламентария, из-за возможной реприватизации ожидать не стоит.

«Процедура не вызовет революции. Никто их защищать не пойдет», - резюмировал Калашников.

Ранее вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Лев Якобсон заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России на низком уровне находится госуправление и качество управления госкомпаниями, а опыт национализации предприятий приводит к тяжелейшим потрясениям.

