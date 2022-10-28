«Инвесторы убегают»: В Госдуме оценили возможную реприватизацию госкомпаний
Для реприватизации неудачное время – инвесторы в очереди не стоят, потому получится приватизация № 2, сказал НСН парламентарий Леонид Калашников.
Депутат Госдумы Леонид Калашников заявил НСН, что сейчас неудачное время для реприватизации, но в отдельных случаях государству нужно использовать этот инструмент.
Экономисты МГУ предложили провести реприватизацию в России. В частности, речь идет о возвращении в государственную собственность имущества, отданного в частные руки в 1990-х годах. При этом, считают экономисты, не обязательно конфисковать компании. Их можно сделать «объектами инвестиционных конкурсов». Калашников убежден, что в нынешних экономических реалиях повторится история 90-ых годов.
«Мы это предлагали всегда сделать, но не отнять из-за несправедливой приватизации, а предложить собственникам заплатить справедливую цену за предприятия. Для озвученной идеи экономистов МГУ сегодня неудачное время. Получится приватизация № 2, инвесторы в очереди не стоят, а наоборот убегают из России. Все будут бояться вкладываться, потому вложатся те же собственники из средств, которые они накопили. Как итог: им же создаем преференции, просто немного раскулачив, заставив заплатить еще раз», - сказал Калашников.
Собеседник НСН считает, что ВВП от подобной реприватизации не увеличится, но государство может поучаствовать в процессе.
«Некоторые предприниматели сегодня не могут содержать заводы, потому что затачивались на экспорт, не создавали, как и государство, производство под выпускаемую продукцию. Государство сейчас может забрать эти предприятия, обеспечив их новыми заказами за счет внутреннего спроса, сохранить рабочие места. Собственники не будут цепляться, может даже с меньшим неудовольствием или с удовольствием расстанется с предприятием. Иначе он его закроет, а на государство свалится проблема обеспечения рабочих», - отметил Калашников.
Революционных настроений среди бизнесменов, по словам парламентария, из-за возможной реприватизации ожидать не стоит.
«Процедура не вызовет революции. Никто их защищать не пойдет», - резюмировал Калашников.
Ранее вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Лев Якобсон заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России на низком уровне находится госуправление и качество управления госкомпаниями, а опыт национализации предприятий приводит к тяжелейшим потрясениям.
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