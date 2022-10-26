Российские предприятия массово открыли представительства в ОАЭ

С конца февраля до конца сентября в ОАЭ открыли представительства 700 российских компаний, что в 5-7 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Торгово-промышленная палата России подтвердила сложившуюся тенденцию. Представители «Деловой России» рассказали, что большую часть таких фирм составляют представители малого и среднего предпринимательства, также свои филиалы начали открывать и корпорации. В основном речь идет об IT-компаниях.

Регистрация бизнеса за границей дает возможность компаниям поддерживать бизнес-связи со странами, признанными недружественными по отношению к России. По словам члена совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике торгово-промышленной палаты Константина Вольфа, российские предприятия благодаря зарубежной регистрации могут проводить финансовые операции и бесперебойно работать в условиях европейских и американских антироссийских санкций.

Отмечается, что процесс регистрации бизнеса в Эмиратах становится все сложнее. По словам Загорнова, увеличились сроки открытия юрлица, компании проходят более строгую проверку соответствия нормам законодательства и правовым актам. Отрицательно отразиться на деятельности отечественных фирм может закон о получении налогового резидентства в ОАЭ, вступающий в силу 1 марта 2023 года.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков рассказал, что многие российские компании смогут перенести свои интернет-магазины в зарубежную юрисдикцию и не платить налоги в России, однако для этого необходимо внести поправки в новый законопроект о персональных данных. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

