Российские предприятия массово открыли представительства в ОАЭ
В текущем году резко возросло число российских предприятий, открывших второе юридическое лицо в ОАЭ. О массовой регистрации отечественных предпринимателей в Эмиратах рассказал бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов изданию «Известия».
С конца февраля до конца сентября в ОАЭ открыли представительства 700 российских компаний, что в 5-7 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Торгово-промышленная палата России подтвердила сложившуюся тенденцию. Представители «Деловой России» рассказали, что большую часть таких фирм составляют представители малого и среднего предпринимательства, также свои филиалы начали открывать и корпорации. В основном речь идет об IT-компаниях.
Регистрация бизнеса за границей дает возможность компаниям поддерживать бизнес-связи со странами, признанными недружественными по отношению к России. По словам члена совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике торгово-промышленной палаты Константина Вольфа, российские предприятия благодаря зарубежной регистрации могут проводить финансовые операции и бесперебойно работать в условиях европейских и американских антироссийских санкций.
Отмечается, что процесс регистрации бизнеса в Эмиратах становится все сложнее. По словам Загорнова, увеличились сроки открытия юрлица, компании проходят более строгую проверку соответствия нормам законодательства и правовым актам. Отрицательно отразиться на деятельности отечественных фирм может закон о получении налогового резидентства в ОАЭ, вступающий в силу 1 марта 2023 года.
Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков рассказал, что многие российские компании смогут перенести свои интернет-магазины в зарубежную юрисдикцию и не платить налоги в России, однако для этого необходимо внести поправки в новый законопроект о персональных данных. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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