Миллиардеров всё меньше: Отсутствие инвестиций приведёт Россию к снижению занятости

Бизнесмен Юрий Мильнер вышел из российского гражданства. По его словам, к этому его семья шла давно: Мильнер покинул Россию после присоединения Крыма в 2014 году и с тех пор живет в Калифорнии. Ранее от российского паспорта отказались миллиардеры Рубен Варданян и Тимур Турлов. Коган убежден, что в России сейчас неподходящее время для появления новых миллиардеров.

«Это его личное дело (Мильнера, - прим.НСН) и комментировать его я не буду. Большие деньги, видимо, будут так или иначе избегать Россию – это понятно. Для экономики это плохо. Чем меньше инвесторов, тем меньше проектов, чем меньше проектов, тем меньше занятость людей, и тем больше вероятность отъезда людей, готовых работать на этих проектах», - сказал Коган.

Собеседник НСН исключил появление в России новых миллиардеров в текущих условиях, но считает, что найдутся ниши для инвестиций.

«Любой кризис – это проблемы и возможности. Не думаю, что как грибы после доджи сейчас будут появляться новые миллиардеры – не те времена. Возможно, откроются новые ниши для вложения инвестиций», - отметил Коган.