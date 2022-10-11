Миллиардеров всё меньше: Отсутствие инвестиций приведёт Россию к снижению занятости
В России сейчас не появятся новые миллиардеры, но любой кризис открывает и возможности для развития, сказал НСН кандидат экономических наук Евгений Коган.
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН отметил, что инвесторы пока будут избегать России по понятным причинам, а отсутствие новых проектов может привести к оттоку кадров.
Бизнесмен Юрий Мильнер вышел из российского гражданства. По его словам, к этому его семья шла давно: Мильнер покинул Россию после присоединения Крыма в 2014 году и с тех пор живет в Калифорнии. Ранее от российского паспорта отказались миллиардеры Рубен Варданян и Тимур Турлов. Коган убежден, что в России сейчас неподходящее время для появления новых миллиардеров.
«Это его личное дело (Мильнера, - прим.НСН) и комментировать его я не буду. Большие деньги, видимо, будут так или иначе избегать Россию – это понятно. Для экономики это плохо. Чем меньше инвесторов, тем меньше проектов, чем меньше проектов, тем меньше занятость людей, и тем больше вероятность отъезда людей, готовых работать на этих проектах», - сказал Коган.
Собеседник НСН исключил появление в России новых миллиардеров в текущих условиях, но считает, что найдутся ниши для инвестиций.
«Любой кризис – это проблемы и возможности. Не думаю, что как грибы после доджи сейчас будут появляться новые миллиардеры – не те времена. Возможно, откроются новые ниши для вложения инвестиций», - отметил Коган.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с НСН подчеркнул, что при нынешнем руководстве, отвечающего за финансово-экономический блок, у России нет даже краткосрочных перспектив.
«Если следовать заявлениям либерального руководства финансово-экономического блока, то основной задачей является не привлечение инвестиций в Россию, а организация вывода капитала. И государственная политика направлена на это. Насколько я могу судить, выход российских олигархов из гражданства с соответствующим выводом огромных средств, заработанных здесь, а также форсирование вывода оставшихся денег, для руководителей финансово-экономического блока является благом. У России при нынешнем руководстве финансово-экономического блока нет не только долгосрочных, но и среднесрочных перспектив», - сказал Делягин.
Ранее кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне могут приобретать банковские карты в Казахстане, Киргизии и Белоруссии, чтобы с их помощью расплачиваться за границей.
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