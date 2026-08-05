Прогнозируется двукратный рост дефолтов по облигациям в России по итогам 2026 года — 48 против 24 годом ранее. Как пишут «Известия», осенью давление на компании усилится, так как эмитентам предстоит вернуть держателям облигаций в два раза больше, чем в прошлом году — около 2,4 трлн рублей. Голубовский отметил, что худшее для российского рынка облигаций в этом году уже случилось, поэтому стоит опасаться не ухудшения ситуации этой осенью, а продолжения кризиса на рынке облигаций в следующем году.

«Из крупных эмитентов, наверное, все справятся, так как худшее уже случилось. Но, я думаю, этот год будет хуже предыдущего. В отчетности компании сложности видны постфактум, поэтому жесткая денежно-кредитная политика, которая еще с прошлого года сильно ударила по компаниям, лучше видна в этом году — по последствиям. Вы видите отчетность за прошлые периоды, к тому же всегда в отчетности проблемы стараются скрывать, если это возможно. И выплывают они позже. Если такая же денежно-кредитная политика будет продолжаться, то следующий год будет не лучше этого», — поделился мнением эксперт.