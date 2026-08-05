Аналитик назвал условие для улучшения на рынке облигаций
ЦБ РФ необходимо смягчать денежно-кредитную политику, чтобы не довести банки до краха, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Ухудшение ситуации на рынке облигаций в России является следствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка России, и если она сохранится в текущем виде, то в следующем году дефолтов будет еще больше, пояснил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Прогнозируется двукратный рост дефолтов по облигациям в России по итогам 2026 года — 48 против 24 годом ранее. Как пишут «Известия», осенью давление на компании усилится, так как эмитентам предстоит вернуть держателям облигаций в два раза больше, чем в прошлом году — около 2,4 трлн рублей. Голубовский отметил, что худшее для российского рынка облигаций в этом году уже случилось, поэтому стоит опасаться не ухудшения ситуации этой осенью, а продолжения кризиса на рынке облигаций в следующем году.
«Из крупных эмитентов, наверное, все справятся, так как худшее уже случилось. Но, я думаю, этот год будет хуже предыдущего. В отчетности компании сложности видны постфактум, поэтому жесткая денежно-кредитная политика, которая еще с прошлого года сильно ударила по компаниям, лучше видна в этом году — по последствиям. Вы видите отчетность за прошлые периоды, к тому же всегда в отчетности проблемы стараются скрывать, если это возможно. И выплывают они позже. Если такая же денежно-кредитная политика будет продолжаться, то следующий год будет не лучше этого», — поделился мнением эксперт.
Собеседник НСН отметил, что в нынешних обстоятельствах даже надежные облигации постепенно превращаются в рискованные.
«В зоне риска находится много кто. Лизинг, девелоперы, любой средний бизнес — это зона риска. Нет квазигосударственного долга. Только у Роснефти, Сбербанка, Газпромбанка, Атомэнерго и так далее подобного рода истории. И то, учитывая то, что дефолты были, например, у государственной конторы Росгеология, я не поручусь за какую-нибудь государственную компанию, что она будет выполнять свои обязательства в долгосрочной перспективе», — считает Голубовский.
Он подчеркнул, что Центробанку необходимо смягчать денежно-кредитную политику, пока банки не накрыла волна банкротств.
«Если будет такая же денежно-кредитная политика, то держателям облигаций стоит переживать не за осень, а за следующий год. Здесь вообще стоит переживать за все. Не только держателям облигаций будет плохо, банкам просто по кредитам платить перестанут. Долги же не только публичные бывают. Банку России придется вынужденно отступать от своей жесткой денежно-кредитной политики, потому что между банковским крахом и высокой инфляцией придется выбирать высокую инфляцию. По той причине, что банковский крах все равно выкупать придется. На санациях банков (меры по предотвращению банкротства финансовой организации — прим. НСН) нужны будут те же деньги. Лучше их просто бросить в экономику, чтоб они жили, чем спровоцировать каскад банкротств и все равно за него платить», — считает Голубовский.
Ранее Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН уже обращал внимание на острую ситуацию на рынке облигаций в России, что очень чувствительно для экономики, так как от такого рода ценных бумаг непосредственно зависит финансовое благосостояние компаний.
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