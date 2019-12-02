Инвестиции, а не льготы. Как потратить триллион из ФНБ
Директор финансового центра Сколково-РЭШ в эфире НСН рассказал, что конечный объем инвестиций может измениться.
Один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) предлагает потратить Минфин в 2020-2022 годах на перспективные проекты в различных отраслях российской экономики, прежде всего, в энергетике.
Как говорится в подготовленном ведомством законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru, деньги ФНБ могут быть также направлены на кредитование российского экспорта. При этом процентная ставка кредитов должна быть не ниже доходности российских гособлигаций.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН рассказал, на что могут потратить триллион из ФНБ. При этом он отметил, что конечный объем инвестиций может измениться.
«Триллион для России – это существенные деньги. У нас ВВП порядка 100 триллионов, и это один процент от ВВП, это довольно много. Но такие истории начинаются одним, а затем очень сильно корректируются. Основная идея в том, что эти деньги из ФНБ хотели бы тратить на инвестиционные проекты, в том числе на поддержку экспорта. История двоякая. Первое – это строить что-то у нас, какие-то перерабатывающие заводы. Или это прямая поддержка экспортеров, когда строятся сервисные центры за границей, поддерживающие центры здесь, чтобы легче было экспортировать, подписывать договоры, находить подрядчиков. Но первые деньги, думаю, пойдут в инвестиционные проекты. Есть два нефтехимических проекта в России, которые требуют большого внимания и инвестиций», - сказал эксперт.
По его словам, деньги ФНБ не уйдут на очередные льготы нефтяникам и газовикам. «Льготы для нефтегаза – это возможная ситуация. Но Фонд национального благосостояния здесь ни при чем. Это стандартизированные льготы, которые закладываются в бюджет, чтобы позволить нашим экспортерам чувствовать себя конкурентно на мировом поле. Что касается проектов, которые ФНБ сейчас рассматривает, то они принципиально предполагаются инвестиционными. То есть не вернуть деньги другими компаниям, а нарастить производство, нарастить экспорт. Так что если это и будет поддержка экспортеров, то очень глубокого передела или конечных товаров, типа самолетов, автомобилей», - подчеркнул Шибанов.
Что касается кредитования других стран, то, по словам собеседника НСН, подразумевается выстраивание канала, через который Россия сможет увеличивать экспортные поставки.
«Если у какой-то страны не хватает сейчас денег на закупку наших самолетов, то мы можем ей ссудит некие суммы, чтобы она могла их закупить. Поскольку здесь речь идет о ставках по гособлигациям, это порядка 3%, если мы говорим про российские еврооблигации, это вполне подъемные ставки, чтобы другие страны могли расплатиться», - заключил он.
Напомним, ранее Минфин заявил, что владельцы крупнейших российских компаний, а также миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать в проекты в России 70 трлн рублей. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что «не для того эти люди выводили деньга за рубеж».
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