Инвестиции, а не льготы. Как потратить триллион из ФНБ

Один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) предлагает потратить Минфин в 2020-2022 годах на перспективные проекты в различных отраслях российской экономики, прежде всего, в энергетике.

Как говорится в подготовленном ведомством законопроекте, размещенном на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru, деньги ФНБ могут быть также направлены на кредитование российского экспорта. При этом процентная ставка кредитов должна быть не ниже доходности российских гособлигаций.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН рассказал, на что могут потратить триллион из ФНБ. При этом он отметил, что конечный объем инвестиций может измениться.