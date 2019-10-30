Экономисты: Россияне будут недоедать из-за планов Минсельхоза
Экономисты предрекли россиянам недоедание из-за экспорта сельскохозяйственной продукции, а также усомнились в выполнении поставленных Минсельхозом задач по экспорту, пишет РБК.
Так, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил, что увеличение экспорта возможно лишь при высоких темпах развития агропромышленной отрасли, а потому решение поставленной Минсельхозом задачи может негативно сказаться на удовлетворении внутренних потребностей РФ в сельскохозяйственной продукции. Проще говоря, сельхозпродукции будет не хватать самим россиянам.
Напомним, что в 2019 году Минсельхоз одной из задач поставил увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции в 2,2 раза до 45 миллиардов долларов до 2025 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что убытки россиян от продовольственного эмбарго, действующего в России, составили 445 млрд рублей в год. Однако эти меры способствовали развитию отечественного агропромышленного комплекса. Руководитель департамента маркетинга НИУ-ВШЭ Игорь Липсиц в интервью НСН подчеркнул, что этот рост произошел как раз за счет ухудшения финансового положения россиян. «Судя по оценкам людей, которые занимаются российским АПК, [в эмбарго] все-таки очень существенную роль играет аграрный сектор. Он сильно выиграл, сильно поднялся, те, кто в нем работает, хорошо заработали, кое-что сделали серьезное. Но, конечно, получилось, что этот рост в значительно степени профинансировало население страны, совершенно этого не желая», - отметил он.
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