Экономисты: Россияне будут недоедать из-за планов Минсельхоза

Напомним, что в 2019 году Минсельхоз одной из задач поставил увеличение экспорта отечественной сельхозпродукции в 2,2 раза до 45 миллиардов долларов до 2025 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что убытки россиян от продовольственного эмбарго, действующего в России, составили 445 млрд рублей в год. Однако эти меры способствовали развитию отечественного агропромышленного комплекса. Руководитель департамента маркетинга НИУ-ВШЭ Игорь Липсиц в интервью НСН подчеркнул, что этот рост произошел как раз за счет ухудшения финансового положения россиян. «Судя по оценкам людей, которые занимаются российским АПК, [в эмбарго] все-таки очень существенную роль играет аграрный сектор. Он сильно выиграл, сильно поднялся, те, кто в нем работает, хорошо заработали, кое-что сделали серьезное. Но, конечно, получилось, что этот рост в значительно степени профинансировало население страны, совершенно этого не желая», - отметил он.

