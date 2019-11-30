Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка

Вопрос еще и в том, сколько свободных денег миллиардеры из российского списка Forbes могли бы инвестировать в российские проекты.

«Часть капитала эти люди держат за рубежом. И часть бизнеса тоже там. Сейчас другие времена: те, кто вывез деньги не вчера, — давно их на Западе вложил. И не только во дворцы, яхты и прочие развлечения, но и в бизнес. Поэтому это еще вопрос, сколько денег можно будет мобилизовать. Никто деньги в мешке вот так просто не держит», — подчеркнул Нечаев.

Если все-таки кто-то и захочет вкладываться в какие-то проекты, то это будут инвестиции в развитие собственного бизнеса в России.

«У большинства из миллиардеров есть бизнес в России и, скорее всего, они будут развивать его. В принципе, объектом вложения могут стать IT-технологии, то, что связано с информационным пространством набирает обороты. Однако то, что сейчас происходит с «Яндексом» — сигнал негативный», — отметил экс-министр.

Ранее Минфин внес в Госдуму пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности.

