Экс-министр: Минфин взял цифры вложений богачей в инвестпроекты с потолка
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев рассказал НСН о своих сомнениях в том, что люди из российского списка Forbes станут вкладывать в российскую экономику.
В Минфине сообщили, что владельцы крупнейших российских компаний, а также миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать в проекты на территории страны на сумму в 70 трлн рублей. Об этом на заседании Совета федерации заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов. По его словам, опрос бизнесменов проводился в ручном режиме. Миллиардеры дали свое согласие при условии стабилизации условий ведения бизнеса в стране. Как пишут «Известия», до 2024 года Минфин рассчитывает привлечь около 30 трлн рублей из заявленных 70 трлн.
Возможность исполнения плана Минфина вызывает большие сомнения, заявил в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
«Не для того эти люди выводили деньга за рубеж. А речь идет о том, чтобы вернуть их в Россию. Тем более обстоятельства, которые их к этому подтолкнули, глобально не изменились. У нас как был неблагоприятный инвестиционный климат, как была незащищенная собственность, так все и осталось. Скорее всего, чтобы сделать приятное руководству Минфина, они покивали головой и сказали «ну да, вложим, рассмотрим». Думаю, что это будет в очень малых объемах. Вспомним провалившийся закон об амнистии капиталов. Если бы было проинвестировано 70 трлн рублей — это был бы мощный импульс для российской экономики. Но все это — «бизнес на калькуляторе»: Минфин примерно посчитал, сколько из России было вывезено денег, взял эти цифры с каким-то дисконтом — давайте называть вещи своими именами — с потолка», — считает экономист.
Вопрос еще и в том, сколько свободных денег миллиардеры из российского списка Forbes могли бы инвестировать в российские проекты.
«Часть капитала эти люди держат за рубежом. И часть бизнеса тоже там. Сейчас другие времена: те, кто вывез деньги не вчера, — давно их на Западе вложил. И не только во дворцы, яхты и прочие развлечения, но и в бизнес. Поэтому это еще вопрос, сколько денег можно будет мобилизовать. Никто деньги в мешке вот так просто не держит», — подчеркнул Нечаев.
Если все-таки кто-то и захочет вкладываться в какие-то проекты, то это будут инвестиции в развитие собственного бизнеса в России.
«У большинства из миллиардеров есть бизнес в России и, скорее всего, они будут развивать его. В принципе, объектом вложения могут стать IT-технологии, то, что связано с информационным пространством набирает обороты. Однако то, что сейчас происходит с «Яндексом» — сигнал негативный», — отметил экс-министр.
Ранее Минфин внес в Госдуму пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»
- Полиция Британии подтвердила смерть двоих граждан в результате теракта
- В Гааге неизвестный напал на прохожих с ножом
- Украина настаивает на возвращение долга газом. Москва ещё не определилась
- Источники британских СМИ сообщают о трех погибших в результате теракта в Лондоне