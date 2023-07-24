Россиянам раскрыли способ защиты гаджетов посредством VPN

VPN (виртуальная частная сеть) может стать надёжным инструментом для защиты любого устройство, подключаемого к интернету. Данная технология представляет собой туннель поверх глобальной сети, что не даёт возможности провайдеру быть в курсе содержимого запросов.

Как наиболее эффективно применять VPN изданию «Газета.Ru» рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Он в нескольких фразах обозначил принцип работы технологии. Суть заключается в том, что пользователь подсоединяется к серверу через посредников. При этом скорость подключения несколько падает, однако обеспечивается безопасное соединение с удалённым рабочем местом и обход блокировок сетевых ресурсов.

«Вопрос воли»: Клименко заявил, что на блокировку Youtube хватит двух минут

Однако нельзя исключать варианта, когда доступ к личным данным могут получить уже третьи лица. Посредством VPN-сервисов не рекомендуется обрабатывать значимую информацию: логины и пароли, данные банковских карт и других подобных.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России периодически звучат предложения о создании аналога «китайского файрвола», который полностью исключил бы возможность обхода блокировки нежелательных сайтов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БлокировкаБезопасностьИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры