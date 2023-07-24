Россиянам раскрыли способ защиты гаджетов посредством VPN
VPN (виртуальная частная сеть) может стать надёжным инструментом для защиты любого устройство, подключаемого к интернету. Данная технология представляет собой туннель поверх глобальной сети, что не даёт возможности провайдеру быть в курсе содержимого запросов.
Как наиболее эффективно применять VPN изданию «Газета.Ru» рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Он в нескольких фразах обозначил принцип работы технологии. Суть заключается в том, что пользователь подсоединяется к серверу через посредников. При этом скорость подключения несколько падает, однако обеспечивается безопасное соединение с удалённым рабочем местом и обход блокировок сетевых ресурсов.
Однако нельзя исключать варианта, когда доступ к личным данным могут получить уже третьи лица. Посредством VPN-сервисов не рекомендуется обрабатывать значимую информацию: логины и пароли, данные банковских карт и других подобных.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России периодически звучат предложения о создании аналога «китайского файрвола», который полностью исключил бы возможность обхода блокировки нежелательных сайтов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам раскрыли способ защиты гаджетов посредством VPN
- В столице Дании перед посольством Ирака сожгли коран
- Трое сенаторов отозвали подписи под законопроектом о лишении гражданства
- В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для ВИЧ-инфицированных
- Движение по Комсомольскому проспекту Москвы восстановлено после атаки БПЛА
- Патрушев: Недопущение диктата США отвечает интересам суверенных стран
- Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
- Политолог: Следы взрывчатки на сухогрузе подтвердили правоту РФ в разрыве зерновой сделки
- Грета Тунберг отделалась штрафом вместо тюрьмы за неповиновение полиции
- Патрушев: БРИКС привлекает другие страны своей бесконфронтационной работой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru