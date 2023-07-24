Россиянам раскрыли способ защиты гаджетов посредством VPN

VPN (виртуальная частная сеть) может стать надёжным инструментом для защиты любого устройство, подключаемого к интернету. Данная технология представляет собой туннель поверх глобальной сети, что не даёт возможности провайдеру быть в курсе содержимого запросов.

Как наиболее эффективно применять VPN изданию «Газета.Ru» рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин. Он в нескольких фразах обозначил принцип работы технологии. Суть заключается в том, что пользователь подсоединяется к серверу через посредников. При этом скорость подключения несколько падает, однако обеспечивается безопасное соединение с удалённым рабочем местом и обход блокировок сетевых ресурсов.