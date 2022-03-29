Без Китая - никуда? Аналитик предупредил россиян о перебоях со связью

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил отказ операторов связи от безлимитных тарифов, но подчеркнул, что эта тенденция началась еще в прошлом году и не была связана с действиями Минцифры или с дефицитом оборудования.

Минцифры 28 марта рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить трафик. Причиной стала неопределённость с поставками телекоммуникационного оборудования.

«Безлимитов уже по факту нет, они постепенно закрываются. На сегодняшний день они уже недоступны для подключения, и фактически Минцифры зафиксировало то, что уже и так происходило. Это скорее изображение бурной деятельности и констатация факта, который случился до того и без их участия. Тут же ситуация какая: это игра в поддавки. Минцифры заявляет, что произойдет, это такое самопровозглашенное пророчество, и оно сбудется не потому, что послушаются Минцифры, а потому, что это уже случилось, эта тенденция началась давно. Ведь, по сути, отмена безлимитных тарифов случилась в декабре, постепенно безлимитные тарифы на архивных тарифных планах отменяются, и это происходит повсеместно, у всех операторов без исключений», - объяснил Муртазин.