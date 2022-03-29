Без Китая - никуда? Аналитик предупредил россиян о перебоях со связью
Главная проблема российской связи связана с блокировками, DDoS-атаками извне и зависимостью от поставок оборудования, отметил Эльдар Муртазин.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил отказ операторов связи от безлимитных тарифов, но подчеркнул, что эта тенденция началась еще в прошлом году и не была связана с действиями Минцифры или с дефицитом оборудования.
Минцифры 28 марта рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить трафик. Причиной стала неопределённость с поставками телекоммуникационного оборудования.
«Безлимитов уже по факту нет, они постепенно закрываются. На сегодняшний день они уже недоступны для подключения, и фактически Минцифры зафиксировало то, что уже и так происходило. Это скорее изображение бурной деятельности и констатация факта, который случился до того и без их участия. Тут же ситуация какая: это игра в поддавки. Минцифры заявляет, что произойдет, это такое самопровозглашенное пророчество, и оно сбудется не потому, что послушаются Минцифры, а потому, что это уже случилось, эта тенденция началась давно. Ведь, по сути, отмена безлимитных тарифов случилась в декабре, постепенно безлимитные тарифы на архивных тарифных планах отменяются, и это происходит повсеместно, у всех операторов без исключений», - объяснил Муртазин.
Отмена безлимитных тарифов затронет крайне незначительное количество пользователей, однако жители России столкнутся с проблемами иного рода, вызванными политической ситуацией в мире, предупредил эксперт.
«Тех, кому действительно нужны были безлимиты, это уже затронуло, но в стране их очень небольшое количество, они своеобразно использовали эти безлимиты… Тот объем трафика, который включен в мобильный интернет на сотовых тарифах, порядка 50 Гб – этого хватает за глаза для большинства, 95-96% людей не передают больше. Проблем из-за оборудования нет. Есть проблемы другого рода. Выросло резко потребление мобильного интернета, плюс волна блокировок, волна DDOS-атак, которые идут против российских ресурсов – все это, конечно, сказывается на скорости интернета, на работе оборудования. Операторов пытаются целенаправленно «положить», уничтожить. Естественно, в таких условиях все не будет работать так, как в обычное время. Такая проблема существует, но это проблема воздействия на сеть извне, в данный момент мы говорим только об этом. Проблемы с оборудованием могут наступить, если поставки не возобновятся в ближайшее время. Но я думаю, если они возобновятся в апреле-мае, то все будет хорошо. Я говорю сейчас про поставки китайского оборудования, другое мы уже не рассматриваем вообще никак», - напомнил аналитик.
В России в феврале-марте увеличилась стоимость услуг ряда интернет-провайдеров, сообщили ранее «Известия». Рост стоимости услуг вызван общим увеличением цен на содержание и строительство сетей, а также на электроэнергию и услуги, закупаемые у внешних подрядчиков.
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