Google Pixel 7 Pro стал лучшим смартфоном 2022 года по версии Android Authority
Редакция портала Android Authority объявила лучшие смартфоны 2022 года. Список возглавил Google Pixel 7 Pro, который отметили за улучшенный дизайн, возможности камеры, производительность и длительное время работы.
Отмечается, что Google Pixel 7 Pro также стал лучшим в номинации «Выбор пользователей».
На второе место Android Authority определило базовый Google Pixel 7, а третьим стал Samsung Galaxy S22 Ultra. Замкнули ТОП-5 смартфоны Samsung Galaxy S22 Plus и Oppo Find X5 Pro.
Ранее в Сбере заявили о возобновлении работы сервиса бесконтактных платежей SberPay NFC на Android-смартфонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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