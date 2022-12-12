Google Pixel 7 Pro стал лучшим смартфоном 2022 года по версии Android Authority

Редакция портала Android Authority объявила лучшие смартфоны 2022 года. Список возглавил Google Pixel 7 Pro, который отметили за улучшенный дизайн, возможности камеры, производительность и длительное время работы.

Эксперт посоветовал не пользоваться гаджетами во время зарядки из-за риска взрыва

Отмечается, что Google Pixel 7 Pro также стал лучшим в номинации «Выбор пользователей».

На второе место Android Authority определило базовый Google Pixel 7, а третьим стал Samsung Galaxy S22 Ultra. Замкнули ТОП-5 смартфоны Samsung Galaxy S22 Plus и Oppo Find X5 Pro.

Ранее в Сбере заявили о возобновлении работы сервиса бесконтактных платежей SberPay NFC на Android-смартфонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: store.google.com
ТЕГИ:НаградаГаджетыСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры