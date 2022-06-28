Страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию
Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военных действий на Украине. Об этом говорится в коммюнике по итогам прошедшего в Германии саммита.
«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно и безоговорочно вывела свои войска с территории Украины», - сказано в документе.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развивать стабильное двустороннее сотрудничество с Россией, пишут «Известия», Он также отметил хорошую динамику развития российско-китайских отношений, несмотря на происходящие в мире события.
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