Путин легализовал параллельный импорт в Россию

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав, будет определять правительство РФ.

Российские компании, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателя, закон ограждает от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Ранее Минпромторг РФ одобрил перечень товаров для параллельного импорта, согласно которому в Россию без разрешения правообладателей можно будет ввозить парфюмерию, косметику, электронику, автомобили и ряд видов другой оригинальной продукции, сообщает RT.

