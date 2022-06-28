Путин легализовал параллельный импорт в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту, не работают в России

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав, будет определять правительство РФ.

Российские компании, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателя, закон ограждает от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Ранее Минпромторг РФ одобрил перечень товаров для параллельного импорта, согласно которому в Россию без разрешения правообладателей можно будет ввозить парфюмерию, косметику, электронику, автомобили и ряд видов другой оригинальной продукции, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РоссияАвторские ПраваЗаконИмпортВладимир Путин
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