«Америка больна». Экономист объяснил, зачем России отказываться от доллара

Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил плюсы и минусы торговли в долларах.

«Отказ от международной торговли в долларах как цель вполне справедлив. Дедолларизация имеет разные причины. Экономическая – обеспечить за счет внешней торговли дополнительную опору для рубля. Тем более, что США являются последовательно недружественными к России и другим евразийским государствам страной и это не изменится в ближайшие годы никак. С другой стороны, американская финансовая система больна и работать с долларом – значит поддерживать ее», - сказал экономист.

Однако отказаться сейчас от торговли в долларах непросто, так как многие страны используют доллары для расчетов на внешних рынках.

«Ничего драматического в том, что Россия продает свои товары за доллары, нет. Главное, чтобы эти деньги работали на укрепление курса российской валюты, ведь только в 2020 году в России было две девальвации. Сейчас после роста цен на нефть, зерно и другие товары нужно не занижать курс рубля в рамках бюджетного правила, а дать ему укрепиться к доллару и сделать это укрепление стабильным. Ведь главная проблема торговли в национальных валютах – вы торгуете в чем-то нестабильном и переменчивом. Фиксировать прибыль в национальных валютах невозможно – вы можете провести сделки, а дальше вы все равно уходите в доллары, особенно если вам нужны сложные операции на мировом рынке. Поэтому укрепление рубля - это предпосылка к тому, чтобы избавиться от долларов, также нужно переходить на торговлю в национальных валютах», - пояснил Колташов.

По его словам, даже торгуя за доллар, его нельзя использовать как средство хранения, потому что за прошедшие с начала мирового финансового кризиса 12 лет его покупательная способность сильно упала, это инфляционный доллар.

«Резервировать в долларах – значит брать на себя американскую инфляцию. Получили доллары – постарались от них избавиться, тем более, что России необходима реиндустриализация и модернизации инфраструктуры и эти деньги будет куда потратить», - рассказал эксперт.

Колташов считает, что сами американские власти подточили мировую долларовую систему и, хотя сейчас вся мировая торговля привязана к доллару, доллар будет терять свои позиции.

«В конце концов, не так плохо, что Россия получает доллары в обмен на значительные объемы сырьевых ресурсов. Это форма подкрепления национальной валюты за счет поступления иностранной. Проводя политику дедолларизации торговли и экономики, надо все же не отказываться от плюсов торговли в долларах, даже с учетом понимания того, что такое современный доллар. При этом долларовую выручку надо использовать на укрепление российской валюты», - заключил он.

Ранее экономисты прогнозировали, что курс доллара весной может вырасти до 80 рублей на фоне санкций США и ЕС, а также нестабильного состояния экономики. По словам научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, это пессимистичный прогноз.

