Россиянам назвали сферы с самыми высокими в РФ зарплатами

Он указал, что, по данным на апрель текущего года, средняя зарплата в стране составляет 97 375 тысяч рублей. При этом в сфере добычи нефти и газа в месяц работника в среднем выплачивают в 2,27 раза больше - 220 877 рублей.

«Финансовая деятельность – 206 624 рублей (в 2,13 раза выше). Деятельность в области информации и связи – 187 227 рублей (в 1,92 раза выше)», – отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в России зарплату в размере миллиона рублей в месяц получают более 45 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

