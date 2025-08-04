Россиянам назвали сферы с самыми высокими в РФ зарплатами
Добыча нефти и газа, финансовая деятельность, а также информация и связь являются сферами, в которых получают самые большие в России зарплаты. Об этом сайту aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он указал, что, по данным на апрель текущего года, средняя зарплата в стране составляет 97 375 тысяч рублей. При этом в сфере добычи нефти и газа в месяц работника в среднем выплачивают в 2,27 раза больше - 220 877 рублей.
«Финансовая деятельность – 206 624 рублей (в 2,13 раза выше). Деятельность в области информации и связи – 187 227 рублей (в 1,92 раза выше)», – отметил эксперт.
Ранее стало известно, что в России зарплату в размере миллиона рублей в месяц получают более 45 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru