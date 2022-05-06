Импорт российской нефти в Финляндию в марте сократился на 70%

В частности, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине импорт российской нефти в скандинавскую страну рухнул на 70%. В стоимостном выражении - на 45%.

Ранее финская компания Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в госкорпорацию «Росатом») по строительству АЭС «Ханхикиви-1».