Импорт российской нефти в Финляндию в марте сократился на 70%

Финляндия в марте снизила закупки нефти у России, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные финской таможни.

Финская компания VR Group уходит из России

В частности, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине импорт российской нефти в скандинавскую страну рухнул на 70%. В стоимостном выражении - на 45%.

Ранее финская компания Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в госкорпорацию «Росатом») по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

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