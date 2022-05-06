Импорт российской нефти в Финляндию в марте сократился на 70%
6 мая 202217:46
Финляндия в марте снизила закупки нефти у России, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные финской таможни.
В частности, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине импорт российской нефти в скандинавскую страну рухнул на 70%. В стоимостном выражении - на 45%.
Ранее финская компания Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в госкорпорацию «Росатом») по строительству АЭС «Ханхикиви-1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru