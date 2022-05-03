Финская компания VR Group уходит из России
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group объявил о расторжении контрактов на перевозку с российской стороной, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что движение планируется полностью остановить «не позднее конца года», после чего будут расторгнуты соглашения с «Российскими железными дорогами» (РЖД).
«VR Group также продаст свои ассоциированные компании и дочерние предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками в России», - добавили в компании.
Ранее компания VR Transpoint («дочка» государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приняла решение приостановить приём поездов из России.
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