Финская компания VR Group уходит из России

В сообщении говорится, что движение планируется полностью остановить «не позднее конца года», после чего будут расторгнуты соглашения с «Российскими железными дорогами» (РЖД).

«VR Group также продаст свои ассоциированные компании и дочерние предприятия, занимающиеся грузовыми перевозками в России», - добавили в компании.

Ранее компания VR Transpoint («дочка» государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приняла решение приостановить приём поездов из России.