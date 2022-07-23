IMAX покинула Россию
Корпорация IMAX, специализирующаяся на поставках кинематографических систем для кинотеатров, прекратила работу на территории РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Ассоциации владельцев кинотеатров, главу российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева.
По его словам, об окончательном и полном уходе корпорации IMAX из России было известно.
«Последним днем ее присутствия (в России – прим. НСН) было 31 мая. С 1 июня офис в России закрыт, сотрудники уволены, и корпорация IMAX в России не присутствует», - заявил Исаев.
Решение принято в связи с отсутствием контента в формате IMAX, а также с солидарным решением ряда голливудских студий и компаний в сфере технологий и оборудования для киноиндустрии уйти с российского рынка из-за начала военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что число работающих кинозалов в России сократилось более чем на треть на фоне отсутствия новых иностранных картин. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
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