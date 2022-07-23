IMAX покинула Россию

По его словам, об окончательном и полном уходе корпорации IMAX из России было известно.

«Последним днем ее присутствия (в России – прим. НСН) было 31 мая. С 1 июня офис в России закрыт, сотрудники уволены, и корпорация IMAX в России не присутствует», - заявил Исаев.

Решение принято в связи с отсутствием контента в формате IMAX, а также с солидарным решением ряда голливудских студий и компаний в сфере технологий и оборудования для киноиндустрии уйти с российского рынка из-за начала военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что число работающих кинозалов в России сократилось более чем на треть на фоне отсутствия новых иностранных картин. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

