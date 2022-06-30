СМИ сообщили о сокращении работающих кинозалов в России на треть

Число работающих кинозалов в России сократилось более чем на треть на фоне отсутствия новых иностранных картин. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

Российские кинотеатры начнут показывать отечественные сериалы

По данным АВК, российские ленты не собирают достаточное количество трафика. Число залов, которые показали хотя бы один сеанс за сутки, в будни в начале июня было на треть меньше по сравнению с началом года. Показатель для выходных дней снизился на 21% по сравнению с январем.

Отмечается, что кинотеатры используют меньше залов по мере падения объема контента, также прекращение проката лент крупных западных киностудий усугубляет падение выручки и посещаемости. Так, в период с 30 мая по 5 июня выручка кинотеатров уменьшилась на 63% (до 681,4 млн рублей), посещаемость — на 57% (до 1,2 млн человек) по сравнению со средненедельным показателем прошлого года.

Эксперты считают, что в дальнейшем ситуация ухудшится. В середине и второй половине лета нет «способных заинтересовать массового зрителя релизов». Также специалисты отмечают, что кинозалы будут закрываться, поскольку сейчас работа «современного мультиплекса» не имеет смысла.

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ФОТО: РИА Новости
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