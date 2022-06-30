СМИ сообщили о сокращении работающих кинозалов в России на треть

По данным АВК, российские ленты не собирают достаточное количество трафика. Число залов, которые показали хотя бы один сеанс за сутки, в будни в начале июня было на треть меньше по сравнению с началом года. Показатель для выходных дней снизился на 21% по сравнению с январем.

Отмечается, что кинотеатры используют меньше залов по мере падения объема контента, также прекращение проката лент крупных западных киностудий усугубляет падение выручки и посещаемости. Так, в период с 30 мая по 5 июня выручка кинотеатров уменьшилась на 63% (до 681,4 млн рублей), посещаемость — на 57% (до 1,2 млн человек) по сравнению со средненедельным показателем прошлого года.

Эксперты считают, что в дальнейшем ситуация ухудшится. В середине и второй половине лета нет «способных заинтересовать массового зрителя релизов». Также специалисты отмечают, что кинозалы будут закрываться, поскольку сейчас работа «современного мультиплекса» не имеет смысла.

