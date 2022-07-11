Осень покажет: Кинотеатры ждут эффект от увеличения инвестиций в российские фильмы

Ранее стало известно, что из-за отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть. Оставшиеся на плаву работают в гибридном графике.

«Государство и дистрибьютеры ставят в приоритет задачу создания отечественного контента, который потенциально способен выровнять ситуацию по сборам хотя бы частично, первые результаты ждем осенью. Именно поэтому объем инвестиций в производство кино был увеличен почти в два раза. Сейчас наша задача - не заменить Голливуд, а перестроить бизнес таким образом, чтобы было много разного кино и, главное, чтобы оно было интересно зрителю. Мы видим, что отношение зрителя к российскому кино сильно поменялось. Поэтому на короткой дистанции ключевым двигателем будет именно большое российское кино. И главное, маркетинг. Его надо отстраивать заново. Сейчас люди просто не знают о новинках», - сообщили в пресс-службе КАРО.

В компании отметили, что у них много новых фильмов из других стран, но некоторые залы пришлось закрыть.

«Уже закрыты площадки, которые были не очень рентабельны еще до коронавируса. Мы рассчитываем по максимуму сохранить все площадки, но какое-то число залов в топовых мультиплексах нам приходится консервировать, чтобы избежать издержек на их содержание. Уверены, что адаптируемся, но сейчас, в сложный период, нам нужна поддержка государства и зрителей. Это не первый кризис для отрасли. Но мы закаленные, будем прорываться», - отметили в пресс-службе КАРО.

Ранее в эфире НСН поспорили об упадке российского кино режиссеры Никита Михалков и Александр Сокуров. Первый считает, что нужно воспитывать актеров, способных указывать режиссерам на ошибки. Сокуров убежден, что проблема стагнации отечественного кинематографа в цензуре.

