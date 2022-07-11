Осень покажет: Кинотеатры ждут эффект от увеличения инвестиций в российские фильмы
Выручка и посещаемость за первое полугодие 2022 года упали на 30%, сообщили НСН представители кинорынка.
Объем инвестиций в производство отечественного кино со стороны государства был увеличен в два раза. Это должно выровнять ситуацию по сборам хотя бы частично, первые результаты ждем осенью, заявили в пресс-службе сети кинотеатров КАРО в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что из-за отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть. Оставшиеся на плаву работают в гибридном графике.
«Государство и дистрибьютеры ставят в приоритет задачу создания отечественного контента, который потенциально способен выровнять ситуацию по сборам хотя бы частично, первые результаты ждем осенью. Именно поэтому объем инвестиций в производство кино был увеличен почти в два раза. Сейчас наша задача - не заменить Голливуд, а перестроить бизнес таким образом, чтобы было много разного кино и, главное, чтобы оно было интересно зрителю. Мы видим, что отношение зрителя к российскому кино сильно поменялось. Поэтому на короткой дистанции ключевым двигателем будет именно большое российское кино. И главное, маркетинг. Его надо отстраивать заново. Сейчас люди просто не знают о новинках», - сообщили в пресс-службе КАРО.
В компании отметили, что у них много новых фильмов из других стран, но некоторые залы пришлось закрыть.
«Уже закрыты площадки, которые были не очень рентабельны еще до коронавируса. Мы рассчитываем по максимуму сохранить все площадки, но какое-то число залов в топовых мультиплексах нам приходится консервировать, чтобы избежать издержек на их содержание. Уверены, что адаптируемся, но сейчас, в сложный период, нам нужна поддержка государства и зрителей. Это не первый кризис для отрасли. Но мы закаленные, будем прорываться», - отметили в пресс-службе КАРО.
Ранее в эфире НСН поспорили об упадке российского кино режиссеры Никита Михалков и Александр Сокуров. Первый считает, что нужно воспитывать актеров, способных указывать режиссерам на ошибки. Сокуров убежден, что проблема стагнации отечественного кинематографа в цензуре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- СМИ: телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках
- Сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому директору
- В Подмосковье водитель каршеринга сбил троих человек на «зебре»
- Капитан «Салавата» Панин призвал поддержать Федотова
- В России зафиксировали 430 случаев клещевого энцефалита
- Володин назвал цель внеочередного заседания Госдумы 15 июля
- Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана
- Шоумен Светлаков заявил о продаже дома в Юрмале
- Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков
- Дочери Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru