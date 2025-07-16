Глава МИД Украины заявил, что Киев готов продолжать говорить с Москвой
Киев готов к продолжению разговора с Россией «в любое время и в любом месте». Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
На встрече с министрами иностранных дел Польши и Литвы он указал, что для Киева принципиально важно, чтобы в первую очередь обсуждалось установление перемирия, а уже потом остальные аспектах урегулирования.
«Чтобы не было боёв на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией»,- заключил Сибига.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Москва призывает оказать давление на Киев, чтобы состоялся новый раунд российско-украинских переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Львова-Белова: В Россию из Украины вернулся еще один ребенок
- Главного оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана отправили в тюрьму
- Учителя раскрыли, как сделать популярной свою профессию
- Глава МИД Украины заявил, что Киев готов продолжать говорить с Москвой
- «Гонорары гениев растут!»: В Госдуме поддержали увеличение зарплат в креативной индустрии
- Армия Израиля заявила о новом ударе по Дамаску
- Путин прилетел в Магнитогорск с рабочей поездкой
- Компаниям напомнили, как защититься от утечек и мошенничества
- В Германии опровергли начало поставок Украине ЗРК Patriot
- Против шеф-редактора The Insider Олевского завели уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru