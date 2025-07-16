Глава МИД Украины заявил, что Киев готов продолжать говорить с Москвой

На встрече с министрами иностранных дел Польши и Литвы он указал, что для Киева принципиально важно, чтобы в первую очередь обсуждалось установление перемирия, а уже потом остальные аспектах урегулирования.

«Чтобы не было боёв на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией»,- заключил Сибига.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Москва призывает оказать давление на Киев, чтобы состоялся новый раунд российско-украинских переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

