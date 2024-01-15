Искра, буря, авто: Объем продаж электрокаров в России вырос на 290% за 2023 год

По ее словам, росту интереса россиян к электрокарам поможет увеличение количества зарядок для них.

«Главной мерой поддержки, кроме льгот, станет развитие системы зарядных станций. Сегодня, если брать в абсолютных числах, количество зарядок невелико. В 2023 году в России на одну зарядную станцию, включая «домашние» зарядки, приходилось три электрокара. В странах с большим количеством электромобилей, на одну зарядку приходится около десяти электромобилей. То есть развитие сети зарядных станций идет темпами, опережающими рост электропарка. Опережающее развитие заимствовано из общемировой практики. В планах правительства РФ запустить до конца 2024 года 9,4 тысячи зарядных станций. А с 2024 по 2030 годы – ввести в эксплуатацию ещё 72 тысячи станций. Одной из мер может стать положительное решение вопроса об обязательной установке зарядных станций при строительстве общественных зданий. А также предоставление автомобилистам возможность самим устанавливать медленные зарядные станции в подземных или наземных паркингах многоквартирных домов без обращения в энергокомпании. Данные вопросы сейчас прорабатывают Минэнерго и Минстрой», - заключила представитель дилерских холдингов.

В пресс-службе автомобильного завода «Москвич» рассказали НСН, что за неполный 2023 год было продано более полутора тысяч электромобилей.

«В 2022 году электромобили «Москвич 3е» не продавались. Старт продаж электромобилей «Москвич 3е» начался в марте 2023 года. За неполный 2023 год было продано 1 555 электромобилей «Москвич», - отметили в «Москвиче».

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в России в 2023 году было продано больше 14 тысяч новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем в 2022 году, напоминает «Радиоточка НСН».

