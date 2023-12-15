«АвтоВАЗ» начал выпуск первых электромобилей e-Largus в Ижевске

Завод «АвтоВАЗ» в Ижевске начал производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как отметил президент компании Максим Соколов, предприятие запустило первую партию модели e-Largus, как и планировалось, до конца 2023 года.

«Сегодня с конвейера сойдет шесть автомобилей, а всего в опытной партии будет 30 единиц», — указал Соколов.

В семействе электромобилей Lada будут выпускать пассажирские и коммерческие универсалы, доступные с разными батареями и различной грузоподъемностью. Планируется, что серийное производство Lada e-Largus стартует во втором квартале следующего года. Тогда же производитель намерен возобновить выпуск стандартных авто модели Largus с двигателями внутреннего сгорания.

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ФОТО: РИА Новости
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