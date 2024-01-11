Продажи электромобилей в России установили рекорд
В России в 2023 году было продано больше 14 тысяч новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем в 2022 году. Результат стал рекордным, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что каждый четвертый покупатель выбирал китайскую марку Zeekr (3724 штук). На втором месте - отечественный Evolute (2020). На третьей строчке - Volkswagen (2000). В топ-5 также попали Tesla (1257) и китайский Voyah (674).
Аналитики уточнили, что при подсчетах под новыми электрокарами имелись ввиду машины не старше трех лет и впервые вставшие на учет в России.
Ранее сообщалось, что московский производитель в 2023 году выпустил больше 130 бытовых и коммерческих электрических зарядных станций для транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru