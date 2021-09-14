На радость спекулянтам. Экономист объяснил попадание рубля в топ-20 популярных валют
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц считает, что для российской валюты это тревожный маркер: значит, все ждут скачков валютного курса, чтобы заработать.
Рост цен на нефть и газ увеличивает поток валюты в страну и делает российский рубль привлекательным для спекулянтов, заявил НСН руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц. Рубль по итогам июля впервые с 2016 вновь стал одной из 20 самых популярных валют в мире с долей 0,18 процента в международных расчетах. Об этом говорится в данных системы межбанковских переводов SWIFT.
«Это связано с тем, что есть надежды на то, что на рубле можно сыграть хорошо, что он может подняться. Это популярность двадцати валют у спекулянтов с точки зрения их игры на разнице курсов. У нас сейчас довольно серьезные колебания. Это не то, что все хотят держать деньги в рублях или во всех этих валютах, а просто это валюты, которые дают более интересные возможности для того, чтобы на колебании курса зарабатывать хорошие деньги. Все время ищутся недооцененные или сильно меняющиеся валюты. У нас с вами последние колебания были довольно серьезные. Видимо, они решили, что с точки зрения игры на валютном рынке можно попытаться с этим поработать», - объяснил он.
По словам Липсица, последние несколько лет ситуация с курсом рубля была довольно стабильной, но резкие скачки цен на нефть и газ добавили российской валюте привлекательности, ведь на изменениях можно заработать.
«У нас некоторое время была довольно стабильная ситуация с курсом, довольно хорошо было зажато, а сейчас начало опять прыгать, потому что поднялась цена нефти, увеличивается приток валюты. У нас же была достаточно низкая цена нефти, а сейчас достигли 75 долларов. И уже Алекперов (глава «Лукойла» - прим. НСН) говорит, что не дай Бог цена нефти дойдет до ста, потому что тогда будет непонятная история. То есть начался некий подъем цен на нефть, цена на газ повысилась, цена на газ в Европе бьет все рекорды, приток валюты увеличивается. Для России это хорошо, но есть ожидания, что будут больше колебания по курсу, на чем можно заработать», - объяснил собеседник НСН.
Россия получает дополнительные доходы в виде экспортной выручки из-за высоких цен на газ в Европе, при этом в стране действует система тарифов, которая не позволит внутренним ценам ползти вверх, рассказал НСН ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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