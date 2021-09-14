Рубль попал в топ-20 самых популярных валют в мире впервые с 2016 года

Рубль вошел в двадцатку популярных мировых валют. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на систему межбанковских переводов SWIFT.

Отмечается, что доля российской валюты в международных расчетах составила 0,18%, пишет РИА ФАН. Рубль замыкает топ-20.

В первую пятерку рейтинга вошли американский доллар с долей 39,38%, евро (38,43%), британский фунт стерлингов (5,99%), японская йена (2,74%), китайский юань (2,19%).

Ранее рубль попадал в двадцатку списка SWIFT в 2016 году: тогда доля российской валюты составляла 0,26%, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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