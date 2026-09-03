Сын Высоцкого опроверг слухи о продаже квартиры отца

Комментируя сообщения в СМИ о продаже за 170 млн рублей квартиры на 1-й Тверской-Ямской, в которой Владимир Высоцкий якобы жил и устраивал квартирники, он отметил, что слухи о «распродаже отцовского имущества - неправда».

Никита Высоцкий подчеркнул, что «специально проверил» и выяснил, что его отец «на Тверской-Ямской жильё даже не снимал».

«У него была квартира на Малой Грузинской, дом 28. И в этой квартире действительно я живу до сих пор», - заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что пятикомнатная квартира Владимира Познера в центре Москвы выставлена на продажу за 165 млн рублей, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

