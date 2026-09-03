Владельцы кошек массово жалуются на российскую вакцину «Мультифел» от производителя «Мультикана» — после прививки у животных фиксируют резкое ухудшение здоровья, пишет Telegram-канал «Shot проверка». Есть сообщения о гибели питомцев.

«Помимо антигена вакцина содержит и вспомогательные средства, включая консерванты, бустеры, остатки антибиотиков. В течение 5-10 минут после инъекции может быть аллергическая реакция на компоненты. Место инъекции может припухать, стать горячим или у животного может возникнуть одышка. Это ничем не грозит, но мы всегда рекомендуем побыть в клинике хотя бы 10-15 минут после вакцинации. На второй-третий день могут быть отсроченные реакции - однократный понос или рвота, повышение температуры. Однако это симптомы проходящие. Потеря аппетита и судороги – ненормальная реакция, которая требует обращения к врачу», - объяснил он.