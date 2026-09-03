Ветеринар назвал опасные симптомы после вакцинирования животных
На второй-третий день после вакцинации животного возможно единовременное повышение температуры, однако потеря аппетита и судороги после прививки – повод обратиться к врачу, сказал НСН Михаил Шеляков.
Причина тяжелых побочных эффектов от вакцины «Мультифел» неизвестна, однако специалисты допускают не только нарушение условий хранения и транспортировки, но и вмешательство третьих лиц, заявил в беседе с НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Владельцы кошек массово жалуются на российскую вакцину «Мультифел» от производителя «Мультикана» — после прививки у животных фиксируют резкое ухудшение здоровья, пишет Telegram-канал «Shot проверка». Есть сообщения о гибели питомцев.
«Помимо антигена вакцина содержит и вспомогательные средства, включая консерванты, бустеры, остатки антибиотиков. В течение 5-10 минут после инъекции может быть аллергическая реакция на компоненты. Место инъекции может припухать, стать горячим или у животного может возникнуть одышка. Это ничем не грозит, но мы всегда рекомендуем побыть в клинике хотя бы 10-15 минут после вакцинации. На второй-третий день могут быть отсроченные реакции - однократный понос или рвота, повышение температуры. Однако это симптомы проходящие. Потеря аппетита и судороги – ненормальная реакция, которая требует обращения к врачу», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, ветеринары до сих пор не обладают информацией о точной причине ухудшения состояния здоровья питомцев после вакцинации.
«Из разных регионов России сейчас поступают сообщения о каких-то массовых случаях. Сама вакцина «Мультикан» давно известна в ветеринарии и таких сюрпризов от нее никто не ждал. Смертельных исходов никогда не было. Пока официальные представители молчат. Есть несколько версий - от бракованной партии до логистических цепей, которые не справились с нагрузкой на фоне спроса. Также звучит и версия о происках третьих лиц. Прошел слух, что импортные вакцины возвращаются на российский рынок и возможна спланированная провокация. Пока ветеринарные врачи не обладают точной информацией, подобное происходит впервые», - рассказал Шеляков.
Ранее владельцы собак из разных регионов России сообщили о тяжелых осложнениях и гибели питомцев после вакцинации от бешенства препаратом «Мультикан-8». После ряда жалоб профильные службы начали проверку, напоминает «Радиоточка НСН».
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