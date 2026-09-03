«Ростех» анонсировал семейство стелс-беспилотников для истребителей Су-57Э
Семейство стелс-беспилотников для истребителя пятого поколения Су-57Э будет представлено в Египте на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026. Мероприятие пройдёт с 8 по 10 сентября.
Как сообщили в «Ростехе», новое вооружение было разработано специалистами предприятий госкорпорации. Отмечается, что стелс-беспилотники «обладают малой заметностью, большой дальностью полёта и высокой скоростью».
«В современных вооруженных конфликтах дроны стали не только «глазами» для других боевых систем, но и одним из основных средств поражения», - говорится в сообщении.
В «Ростехе» добавили, что новое семейство универсальных платформ способно «решать широкий спектр задач».
Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» объявил, что российские войска получили первую опытную партию антидроновых патронов «Многоточие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: ВС РФ каждый день идут вперёд на всех участках фронта в зоне СВО
- Эскалация и провокация: Как Россия ответит на арест Норвегией судна «Профессор Молчанов»
- Глава МИД Германии выразил сожаление из-за закрытия в РФ Института Гете
- СМИ: В Саратовской области совершили покушение на офицера ВКС России
- Сын Высоцкого опроверг слухи о продаже квартиры отца
- «Ростех» анонсировал семейство стелс-беспилотников для истребителей Су-57Э
- В Белоруссии запретили продавать армянский коньяк
- Неразбериху с концертом Канье Уэста объяснили «наивностью» Say Agency
- Эксперт оценил шансы России и Китая достичь товарооборота в $300 млрд
- Общая сумма подписанных на ВЭФ-2026 соглашений превысила шесть млн рублей