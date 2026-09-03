«Ростех» анонсировал семейство стелс-беспилотников для истребителей Су-57Э

Семейство стелс-беспилотников для истребителя пятого поколения Су-57Э будет представлено в Египте на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026. Мероприятие пройдёт с 8 по 10 сентября.

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Как сообщили в «Ростехе», новое вооружение было разработано специалистами предприятий госкорпорации. Отмечается, что стелс-беспилотники «обладают малой заметностью, большой дальностью полёта и высокой скоростью».

«В современных вооруженных конфликтах дроны стали не только «глазами» для других боевых систем, но и одним из основных средств поражения», - говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что новое семейство универсальных платформ способно «решать широкий спектр задач».

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» объявил, что российские войска получили первую опытную партию антидроновых патронов «Многоточие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ВооружениеРостехБеспилотникиИстребителиСу-57

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