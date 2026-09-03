В Белоруссии запретили продавать армянский коньяк

В ведомстве указали, что решение принято в связи с несоответствием продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, её признали опасной продукцией.

Отмечается, что в коньяке производства армянской компании ЗАО «МАП» Армавирского региона показатель «массовая концентрация дубильных веществ» ниже необходимой нормы.

«Из этого следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства определённого вида продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдаётся», - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил некачественную алкогольную продукцию производства Армении и проистановил её реализацию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

