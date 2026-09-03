Общая сумма подписанных на ВЭФ-2026 соглашений превысила шесть млн рублей

Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году приняли более семи тысяч человек из 78 стран. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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По его словам, самые многочисленные делегации приехали во Владивосток из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы.

«Общая сумма подписанных за три дня форума соглашений на сегодня превышает шесть трлн рублей», - подчеркнул он.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что на ВЭФ-2026 приедут гости из стран «с разными экономическими моделями, интересами и подходами к развитию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Викентий Барковский
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