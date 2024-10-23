«Остались лишь детали»: Платежную систему БРИКС запустят в ближайшие месяцы

По его словам, для запуска платежной системы осталось решить лишь организационные моменты.

«Остались в основном организационные детали, которые потребуют еще дополнительной работы. Но решение, как можно торговать без доллара, конвертировать валюты без доллара, уже найдено и закреплено», - подчеркнул Станкевич.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с корреспондентом НСН заявил, что на создание общей платежной системы стран БРИКС уйдет не один год, платформа не заработает быстро.

