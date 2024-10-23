«Остались лишь детали»: Платежную систему БРИКС запустят в ближайшие месяцы
Для запуска новой платежной системы Bridge BRICS осталось решить лишь организационные вопросы, сказал корреспонденту НСН Сергей Станкевич.
Технологическое решение, позволяющее торговать и конвертировать валюту без участия доллара, уже найдено, новая платежная система Bridge BRICS будет внедряться уже в ближайшие месяцы, сказал корреспонденту НСН бывший советник президента по политическим вопросам, политолог Сергей Станкевич на полях саммита БРИКС в Казани.
«В ближайшие месяцы будет внедряться новая международная платежная система Bridge BRICS, в которой будут происходить мгновенные расчеты в национальных валютах по всем торговым контрактам. Эти расчеты не будут завязаны на доллар как на эквивалент обмена, то есть обменный курс от одной национальной выручки к другой не будет связан с долларом. Это инновация в международной экономике и международной торговле. Доллар, конечно, никуда не исчезнет, но Соединенным Штатам станет гораздо сложнее его использовать как политический инструмент, как оружие для борьбы с геополитическими противниками и как инструмент давления на другие страны в торговых контактах. Такого рода эффективность этого американского оружия, которое до сих пор было очень разрушительным, очень болезненным, существенно упадет благодаря тому механизму, который здесь был во всех главных чертах уже согласован», - сказал собеседник НСН.
По его словам, для запуска платежной системы осталось решить лишь организационные моменты.
«Остались в основном организационные детали, которые потребуют еще дополнительной работы. Но решение, как можно торговать без доллара, конвертировать валюты без доллара, уже найдено и закреплено», - подчеркнул Станкевич.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с корреспондентом НСН заявил, что на создание общей платежной системы стран БРИКС уйдет не один год, платформа не заработает быстро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Двоих сотрудников Росгвардии задержали за сбыт мефедрона
- «Такого у нас нет!»: Лукашенко обозвал квадроберов квадроциклами
- Иностранца задержали в Шереметьево с контрабандными украшениями на 5,5 млн рублей
- Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили около санатория в ЛНР
- Лукашенко: Россия применит самое опасное оружие, если НАТО отправит войска на Украину
- СМИ: Выступления Седоковой подорожали после ее развода
- Месси сыграет против Миранчука с камерой на груди
- Росгвардия предотвратила заход диверсантов в один из лесов Курской области
- Эрдоган заявил, что при теракте в Анкаре погибли четыре человека
- РФС проверит сообщения в Telegram, которые могут принадлежать судье Безбородову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru