Текущий год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. XVI саммит БРИКС с участием глав государств начался 22 октября в Казани.



«Саммит БРИКС является сугубо знаковым мероприятием, которое поднимет на новую орбиту БРИКС в качестве крупнейшего интеграционного блока на планете. Благодаря новой системе мировой политики XXI столетия, тем идеям и подходам, в первую очередь по многополярному миру, которые звучат на саммите, БРИКС переходит на более высокий уровень в мировых делах. Мы присутствуем на знаковом событии. Наибольший вклад в развитие БРИКС внесли, конечно же, Россия и президент РФ Владимир Путин», - сказал собеседник НСН.

Ранее координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун заявил корреспонденту НСН, что в течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН.

