«На новую орбиту!»: Слуцкий назвал БРИКС примером новой мировой политики
Наибольший вклад в развитие БРИКС внесли Россия и ее президент Владимир Путин, заявил НСН Леонид Слуцкий.
Саммит БРИКС является знаковым мероприятием, которое поднимет организацию на новый, более высокий уровень, заявил корреспонденту НСН лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на полях саммита.
Текущий год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. XVI саммит БРИКС с участием глав государств начался 22 октября в Казани.
«Саммит БРИКС является сугубо знаковым мероприятием, которое поднимет на новую орбиту БРИКС в качестве крупнейшего интеграционного блока на планете. Благодаря новой системе мировой политики XXI столетия, тем идеям и подходам, в первую очередь по многополярному миру, которые звучат на саммите, БРИКС переходит на более высокий уровень в мировых делах. Мы присутствуем на знаковом событии. Наибольший вклад в развитие БРИКС внесли, конечно же, Россия и президент РФ Владимир Путин», - сказал собеседник НСН.
Ранее координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун заявил корреспонденту НСН, что в течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН.
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