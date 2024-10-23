«Увезет с собой!»: Советник Путина объяснил приезд Гутерриша на саммит БРИКС

«Приезд Гутерриша оцениваю очень положительно. Это говорит о том, что руководство ООН ищет правильную форму взаимодействия. Мне кажется, Гутерриш услышит в Казани много нового, чтобы усовершенствовать работу ООН. Мы обязательно его познакомим с тем, как нам видится эта работа в будущем с учетом наших интересов. Из разговора с Путиным он может много полезного увезти с собой. Это свидетельство того, что руководство ООН держит руку на пульсе. Здесь собралось полмира руководителей, никогда такого не было. Сам Бог велел ему здесь быть, не только же к нему ездить», - рассказал он.

На создание общей платежной системы стран БРИКС уйдет не один год, платформа не заработает быстро, заявил ранее корреспонденту НСН президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин на полях саммита БРИКС.

