«Увезет с собой!»: Советник Путина объяснил приезд Гутерриша на саммит БРИКС

Антон Кобяков заявил НСН, что генеральный секретарь ООН много полезного увезет из разговора с Владимиром Путиным. 

Приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС говорит о том, что руководство ООН «держит руку на пульсе» в отношении России, заявил корреспонденту НСН советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Росконгресса Антон Кобяков на полях саммита БРИКС.

В рамках саммита Гутерриш собирается подтвердить свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, он планирует встретиться с Путиным 24 октября. Кобяков назвал его приезд на саммит положительным моментом.

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«Приезд Гутерриша оцениваю очень положительно. Это говорит о том, что руководство ООН ищет правильную форму взаимодействия. Мне кажется, Гутерриш услышит в Казани много нового, чтобы усовершенствовать работу ООН. Мы обязательно его познакомим с тем, как нам видится эта работа в будущем с учетом наших интересов. Из разговора с Путиным он может много полезного увезти с собой. Это свидетельство того, что руководство ООН держит руку на пульсе. Здесь собралось полмира руководителей, никогда такого не было. Сам Бог велел ему здесь быть, не только же к нему ездить», - рассказал он.

На создание общей платежной системы стран БРИКС уйдет не один год, платформа не заработает быстро, заявил ранее корреспонденту НСН президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин на полях саммита БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости
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